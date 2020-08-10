Спасатели МЧС и кинологические службы изучили 3 100 квадратных метров территории, 6 800 квадратных метров, используя беспилотные летательные аппараты.
Число обнаруженных спасателями МЧС погибших в Бейруте увеличилось
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 09:55
Количество смертей из-за взрыва в Бейруте, найденных спасателями МЧС РФ, возросло до восьми, пишет "Лента.ру", ссылаясь на пресс-релиз службы.
Последнее от Мадина
- Лукашенко сделал первое заявление после выборов
- Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
- В России выявили 5118 новых случаев заражения коронавирусом
- В Дагестане заключили под стражу троих мужчин, подозреваемых в похищении девушки
- Замначальника УФСИН по Дагестану посетил Дербентский межмуниципальный филиал