Хранилище будет вмещать примерно 800 тонн. Строительство идет на бюджет кооператива «Кавгин» в Карабудахкентском районе. Объект и скорость его строительства уже исследовали сотрудники профильного министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Строительство завершится в конце августа текущего года.
В Дагестане появится новое хранилище для урожая винограда
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 09:44
В Дагестане построят новое хранилище для урожая винограда, пишет "МирМол".
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