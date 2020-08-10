ЗАМАНА - В Дагестане появится новое хранилище для урожая винограда

В Дагестане появится новое хранилище для урожая винограда

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10 августа, 2020. Понедельник 09:44
В Дагестане появится новое хранилище для урожая винограда

В Дагестане построят новое хранилище для урожая винограда, пишет "МирМол".

В Дагестане появится новое хранилище для урожая винограда
Общество

Хранилище будет вмещать примерно 800 тонн. Строительство идет на бюджет кооператива «Кавгин» в Карабудахкентском районе. Объект и скорость его строительства уже исследовали сотрудники профильного министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Строительство завершится в конце августа текущего года.

 

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