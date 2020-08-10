В Дагестане появится новое хранилище для урожая винограда

Хранилище будет вмещать примерно 800 тонн. Строительство идет на бюджет кооператива «Кавгин» в Карабудахкентском районе. Объект и скорость его строительства уже исследовали сотрудники профильного министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Строительство завершится в конце августа текущего года.