ЗАМАНА - 13 августа в Ленинском районе Махачкалы на 4 часа отключат газ

13 августа в Ленинском районе Махачкалы на 4 часа отключат газ

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10 августа, 2020. Понедельник 08:23
13 августа в Ленинском районе Махачкалы на 4 часа отключат газ

13 августа в Махачкале с 10 до 14 часов будет отключен газ. Это касается жителей проспекта А. Султана,  АТП-2, поселка Н. Тарки и территорий садовых обществ: «Домостроитель», «Монтажник», «Урожай», «Ручеек», «Дзержинец» и «Южанка».

13 августа в Ленинском районе Махачкалы на 4 часа отключат газ
Общество

Во время отключения газа будут проводиться внеплановые работы, которые связаны с предотвращением возможной аварийной ситуации. Сотрудники газовой компании советуют клиентам, которые используют природный газ в быту, полностью закрыть все краны газовых приборов на время проведения внеплановых работ.

 

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