13 августа в Ленинском районе Махачкалы на 4 часа отключат газ

13 августа в Махачкале с 10 до 14 часов будет отключен газ. Это касается жителей проспекта А. Султана, АТП-2, поселка Н. Тарки и территорий садовых обществ: «Домостроитель», «Монтажник», «Урожай», «Ручеек», «Дзержинец» и «Южанка».

Во время отключения газа будут проводиться внеплановые работы, которые связаны с предотвращением возможной аварийной ситуации. Сотрудники газовой компании советуют клиентам, которые используют природный газ в быту, полностью закрыть все краны газовых приборов на время проведения внеплановых работ.