За прошедшие сутки случилось 77 летальных исходов, 3215 пациентов полностью вылечились. В общем за время эпидемии в России выявлено 887 536 случаев коронавируса в 85 субъектах страны.
В России выявили 5189 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 09 августа, 2020. Воскресенье 13:04
В России за прошедшие сутки обнаружено 5189 новых случаев заражения коронавирусом в 84 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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