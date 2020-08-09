Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 августа

Сообщают, что в мире в общем заразились 19 571 989 человек. За сутки прибавилось 265 тысяч. За все время эпидемии скончались 725 914 пациентов, больше 11,8 миллиона человек вылечились.