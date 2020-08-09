Сообщают, что в мире в общем заразились 19 571 989 человек. За сутки прибавилось 265 тысяч. За все время эпидемии скончались 725 914 пациентов, больше 11,8 миллиона человек вылечились.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 августа
- Автор Мадина
- 09 августа, 2020. Воскресенье 13:02
Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 9 августа достигло 19,5 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
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