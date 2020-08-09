В 2020 году цены на бахчевые и фрукты в Дагестане увеличились в 2 раза
- Автор Мадина
- 09 августа, 2020. Воскресенье 12:56
На рынках и в магазинах республики в текущем году стоимость фруктов увеличилась на 10%. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, увеличение стоимости фруктов связано с неурожайностью и недостаточным числом осадков.
Среди причин увеличения цен на фрукты были названы и удаленность поставщика, и подорожание бензина.
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