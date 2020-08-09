Всего в Дагестане было зафиксировано 9665 случаев заражения коронавирусом, из них 8686 человек вылечились.
В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 09 августа, 2020. Воскресенье 12:54
В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на оперативный штаб.
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