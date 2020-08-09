В своем поздравлении Глава пожелал строителям республики всего хорошего и подчеркнул все достижения представителей этой области в Дагестане. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Днем строителя
- Автор Мадина
- 09 августа, 2020. Воскресенье 12:52
Лидер РД Владимир Васильев поздравил республику с Днем строителя, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Главы и Правительства республики.
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