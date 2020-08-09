ЗАМАНА - В Эльтавском лесу Махачкалы прошел субботник

В Эльтавском лесу Махачкалы прошел субботник

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09 августа, 2020. Воскресенье 01:42
В Эльтавском лесу Махачкалы прошел субботник

Больше 100 жителей Махачкалы поучаствовали в субботнике на территории Эльтавского леса, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Кировского района города.

В Эльтавском лесу Махачкалы прошел субботник
Общество

В акции участвовали работники администрации, общественники и жители Махачкалы. Была использована спецтехника (10 машин). С территории Эльтавского леса вывезли примерно 15 грузовиков сухостоя, строительный и бытовой мусор. Руководитель Кировского района города Салих Сагидов рассказал, что в рамках работы по присвоению Эльтавскому лесу статуса особо охраняемой природной территории на учет поставлено 22 гектара. Вместе с этим идут работы по обнаружению незаконно выданных участков земли в лесу.

 

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