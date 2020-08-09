Вирус обнаружили еще в 2011 году. Эксперты поделились, что вирус может переходить от зараженного клещом человека другому человеку через кровь или слизистые. Уточняют, что больше 37 человек в китайской провинции Цзянсу заразились SFTS в первой половине 2020 года, а позднее у еще 23 человек в провинции Аньхой нашли данный вирус.
В Китае рассказали о появлении нового смертельного вируса
- Автор Мадина
- 09 августа, 2020. Воскресенье 00:39
В Китае обнаружена вспышка нового типа вируса SFTS, который передается через клещей. От него уже скончались как минимум 7 пациентов, инфицированы 60, сообщает "Лента.ру".
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