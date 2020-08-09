ЗАМАНА - В Китае рассказали о появлении нового смертельного вируса

В Китае рассказали о появлении нового смертельного вируса

Автор
09 августа, 2020. Воскресенье 00:39
В Китае рассказали о появлении нового смертельного вируса

В Китае обнаружена вспышка нового типа вируса SFTS, который передается через клещей. От него уже скончались как минимум 7 пациентов, инфицированы 60, сообщает "Лента.ру".

В Китае рассказали о появлении нового смертельного вируса
Общество

Вирус обнаружили еще в 2011 году. Эксперты поделились, что вирус может переходить от зараженного клещом человека другому человеку через кровь или слизистые. Уточняют, что больше 37 человек в китайской провинции Цзянсу заразились SFTS в первой половине 2020 года, а позднее у еще 23 человек в провинции Аньхой нашли данный вирус.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top