Самое большое количество случаев заражения — в Москве (691), а также в Свердловской (178) и Московской (161) областях. За прошедшие сутки вылечились и выписались 6615 пациентов.
В России выявили 5212 новых случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 08 августа, 2020. Суббота 12:20
В России за прошедшие сутки зафиксировано 5212 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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