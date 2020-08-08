ЗАМАНА - В России выявили 5212 новых случаев коронавируса

В России выявили 5212 новых случаев коронавируса

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08 августа, 2020. Суббота 12:20
В России выявили 5212 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировано 5212 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

В России выявили 5212 новых случаев коронавируса
Общество

Самое большое количество случаев заражения — в Москве (691), а также в Свердловской (178) и Московской (161) областях. За прошедшие сутки вылечились и выписались 6615 пациентов. 

 

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