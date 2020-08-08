Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 августа

Как сообщают, в мире всего заболело 19 306 868 человек. За прошедшие сутки прибавилось 278 тысяч случаев заражения. За все время эпидемии скончались 720 074 пациентов, больше 11,6 миллиона человек вылечились.