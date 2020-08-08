ЗАМАНА - Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 августа

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 августа

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08 августа, 2020. Суббота 12:17
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 августа

Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 8 августа достигло 19,3 миллиона человек, пишет "Лента.ру".

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 августа
Общество

Как сообщают, в мире всего заболело 19 306 868 человек. За прошедшие сутки прибавилось 278 тысяч случаев заражения. За все время эпидемии скончались 720 074 пациентов, больше 11,6 миллиона человек вылечились.

 

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