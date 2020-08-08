Как сообщают, в мире всего заболело 19 306 868 человек. За прошедшие сутки прибавилось 278 тысяч случаев заражения. За все время эпидемии скончались 720 074 пациентов, больше 11,6 миллиона человек вылечились.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 августа
- Автор Мадина
- 08 августа, 2020. Суббота 12:17
Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 8 августа достигло 19,3 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
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