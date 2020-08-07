ЗАМАНА - Дагестанец стал победителем конкурса «ПатриУм»

Дагестанец стал победителем конкурса «ПатриУм»

Автор
07 августа, 2020. Пятница 16:39
Дагестанец стал победителем конкурса «ПатриУм»

Школьник из Дагестана, который учится в гимназии № 17, Сельдерхан Мамаев победил в конкурсе «Экослоган на футболку» в летней школе «ПатриУм».

Дагестанец стал победителем конкурса «ПатриУм»
Общество

В летней школе «ПатриУм», которая проводилась в Москве с 19–21 июня, участвовали 100 талантливых учеников школ из разных субъектов России.   Победители конкурса были награждены в Совете Федерации России.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top