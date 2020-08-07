В летней школе «ПатриУм», которая проводилась в Москве с 19–21 июня, участвовали 100 талантливых учеников школ из разных субъектов России. Победители конкурса были награждены в Совете Федерации России.
Дагестанец стал победителем конкурса «ПатриУм»
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 16:39
Школьник из Дагестана, который учится в гимназии № 17, Сельдерхан Мамаев победил в конкурсе «Экослоган на футболку» в летней школе «ПатриУм».
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