Другой ультрабогач — основатель Amazon Джефф Безос.
Увеличения состояния Цукерберга обеспечило увеличение котировок Facebook на фоне старта нового сервиса Reels от принадлежащего ему Instagram.
Новым ультрабогачом в мире стал Марк Цукерберг. Его состояние превысило 100 миллиардов долларов, пишет "Лента.ру".
Другой ультрабогач — основатель Amazon Джефф Безос.
Увеличения состояния Цукерберга обеспечило увеличение котировок Facebook на фоне старта нового сервиса Reels от принадлежащего ему Instagram.
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