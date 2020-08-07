В администрации района заявили, что в сёла питьевая вода регулярно доставляется из артезианских скважин водовозами.
Сейчас идут ремонтные работы и сооружение временного подвода воды из того же источника.
Из-за сильных дождей и селей, случившихся в конце июля в Ахтынском районе республики, 6 сёл – Ахты, Хкем, Луткун, Кака, Хрюг Зрых – остались без водоснабжения.
В администрации района заявили, что в сёла питьевая вода регулярно доставляется из артезианских скважин водовозами.
Сейчас идут ремонтные работы и сооружение временного подвода воды из того же источника.
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