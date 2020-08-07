ЗАМАНА - Популярной среди россиян стране предрекли скорое открытие границ

Популярной среди россиян стране предрекли скорое открытие границ

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07 августа, 2020. Пятница 13:25
Популярной среди россиян стране предрекли скорое открытие границ

Таиланду, который назван одним из самых популярных курортов среди российских граждан, предрекли скорое открытие границ после снятия введенных на фоне коронавирусной эпидемии ограничений, пишет "Лента.ру".

Популярной среди россиян стране предрекли скорое открытие границ
Общество

Как сообщают, Россия очень заинтересована в открытии регулярного сообщения с Таиландом и восстановлении туристического потока в кратчайшие сроки. Уточняют, что открытие границ можно произойти в ближайший месяц.

 

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