Как сообщают, Россия очень заинтересована в открытии регулярного сообщения с Таиландом и восстановлении туристического потока в кратчайшие сроки. Уточняют, что открытие границ можно произойти в ближайший месяц.
Популярной среди россиян стране предрекли скорое открытие границ
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 13:25
Таиланду, который назван одним из самых популярных курортов среди российских граждан, предрекли скорое открытие границ после снятия введенных на фоне коронавирусной эпидемии ограничений, пишет "Лента.ру".
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