Прокуратура вынудила энергетиков Махачкалы вернуть жителям примерно 25 млн рублей
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 13:22
Прокуратура Дагестана вынудила организацию «Махачкалатеплоэнерго» вернуть жителям Махачкалы необоснованно начисленные более 24,9 миллионов рублей, пишет пресс-служба надзорного ведомства.
Сообщают, что с января 2018 по ноябрь прошлого года «Махачкалатеплоэнерго» незаконно применила повышенный коэффициент (1,5) и произвела начисления за отопление и горячее водоснабжение на счета больше 31,4 тысяч клиентов, живущих в 628 многоэтажных домах, которые не были оборудованы общедомовыми приборами учета. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Популярной среди россиян стране предрекли скорое открытие границ
- Прокуратура вынудила энергетиков Махачкалы вернуть жителям примерно 25 млн рублей
- Объем закупок сельхозтехники в Дагестане увеличился в 3 раза
- Объем закупок сельхозтехники в Дагестане увеличился в 3 раза
- Билл Гейтс предсказал новую глобальную катастрофу