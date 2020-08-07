Сообщают, что с января 2018 по ноябрь прошлого года «Махачкалатеплоэнерго» незаконно применила повышенный коэффициент (1,5) и произвела начисления за отопление и горячее водоснабжение на счета больше 31,4 тысяч клиентов, живущих в 628 многоэтажных домах, которые не были оборудованы общедомовыми приборами учета. Подробнее можно прочитать тут.