ЗАМАНА - Прокуратура вынудила энергетиков Махачкалы вернуть жителям примерно 25 млн рублей

Прокуратура вынудила энергетиков Махачкалы вернуть жителям примерно 25 млн рублей

Автор
07 августа, 2020. Пятница 13:22
Прокуратура вынудила энергетиков Махачкалы вернуть жителям примерно 25 млн рублей

Прокуратура Дагестана вынудила организацию «Махачкалатеплоэнерго» вернуть жителям Махачкалы необоснованно начисленные более 24,9 миллионов рублей, пишет пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура вынудила энергетиков Махачкалы вернуть жителям примерно 25 млн рублей
Общество

Сообщают, что с января 2018 по ноябрь прошлого года «Махачкалатеплоэнерго» незаконно применила повышенный коэффициент (1,5) и произвела начисления за отопление и горячее водоснабжение на счета больше 31,4 тысяч клиентов, живущих в 628 многоэтажных домах, которые не были оборудованы общедомовыми приборами учета. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top