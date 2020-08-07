В Дагестане возросли объемы закупки сельскохозяйственной техники в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода республики.

Как рассказал представитель министерства, за 7 месяцев 2020 года сельхозтоваропроизводителями Дагестана было куплено 223 единицы сельскохозяйственной техники на сумму 322 миллионов рублей. В 2 раза больше приобретено тракторов и зерноуборочных комбайнов, чем за такой же период 2019 года. Подробнее можно прочитать тут.