Объем закупок сельхозтехники в Дагестане увеличился в 3 раза
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 13:18
В Дагестане возросли объемы закупки сельскохозяйственной техники в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода республики.
Как рассказал представитель министерства, за 7 месяцев 2020 года сельхозтоваропроизводителями Дагестана было куплено 223 единицы сельскохозяйственной техники на сумму 322 миллионов рублей. В 2 раза больше приобретено тракторов и зерноуборочных комбайнов, чем за такой же период 2019 года. Подробнее можно прочитать тут.
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