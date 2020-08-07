Билл Гейтс предсказал новую глобальную катастрофу

Создатель Microsoft Билл Гейтс предсказывает экологическую катастрофу, последствия которой будут намного хуже коронавирусной эпидемии, пишет "Лента.ру", ссылаясь на его личный блог.

Миллиардер написал, что через 20-30 лет лет планету потрясет глобальный экологический кризис. Как он считает, чтобы осознать реальные последствия загрязнения окружающей среды, нужно «проанализировать эпидемию коронавируса и растянуть негативное влияние на гораздо более длительное время».