Миллиардер написал, что через 20-30 лет лет планету потрясет глобальный экологический кризис. Как он считает, чтобы осознать реальные последствия загрязнения окружающей среды, нужно «проанализировать эпидемию коронавируса и растянуть негативное влияние на гораздо более длительное время».
Билл Гейтс предсказал новую глобальную катастрофу
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 11:47
Создатель Microsoft Билл Гейтс предсказывает экологическую катастрофу, последствия которой будут намного хуже коронавирусной эпидемии, пишет "Лента.ру", ссылаясь на его личный блог.