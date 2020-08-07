Граната была найдена в камышах на берегу каспийского моря. Были вызваны взрывотехники.
Данный участок оцеплен.
В Махачкале, на улице Лаптиева была найдена граната, которая выглядела, как учебная, пишет представитель МВД по Дагестану.
Граната была найдена в камышах на берегу каспийского моря. Были вызваны взрывотехники.
Данный участок оцеплен.
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