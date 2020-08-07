ЗАМАНА - Дагестанские Росгвардейцы проходят высотную подготовку

Дагестанские Росгвардейцы проходят высотную подготовку

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07 августа, 2020. Пятница 11:30
Дагестанские Росгвардейцы проходят высотную подготовку

Работники подразделения ОМОН Управления Росгвардии по республике отрабатываются специальные навыки высотной подготовки, пишет «Мирмол».

Дагестанские Росгвардейцы проходят высотную подготовку
Общество

Сотрудники Росгвардии тренируются в скалолазания, в спусках по отвесным стенам и так далее.

Как заявил глава Управления Росгвардии Магомед Магомедов, эти и другие этапы проверки очень важны для их сотрудников. 

 

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