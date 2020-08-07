Дагестанские Росгвардейцы проходят высотную подготовку

Сотрудники Росгвардии тренируются в скалолазания, в спусках по отвесным стенам и так далее.

Как заявил глава Управления Росгвардии Магомед Магомедов, эти и другие этапы проверки очень важны для их сотрудников.