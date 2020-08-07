Как заметил первый заместитель главы кадрового центра Абдул Абакаров, демонстрируя систему, целая группа работает над тем, чтобы с первых секунд закрепить внимание зрителя к учебному материалу и удержать его интерес до самого завершения обучения. Подробнее можно прочитать тут.
ДКЦ демонстрирует возможности новейшей системы электронного обучения госслужащих
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 09:39
Кадровый центр Дагестана показывает возможности современной системы электронного обучения государственных сотрудников, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ДКЦ.
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