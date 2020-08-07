ДКЦ демонстрирует возможности новейшей системы электронного обучения госслужащих

Как заметил первый заместитель главы кадрового центра Абдул Абакаров, демонстрируя систему, целая группа работает над тем, чтобы с первых секунд закрепить внимание зрителя к учебному материалу и удержать его интерес до самого завершения обучения. Подробнее можно прочитать тут.