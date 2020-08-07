Минмолодежи РД выделило 500 тыс. рублей на поддержку патриотических проектов
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 09:37
Министерство по делам молодежи Дагестана огласило результаты грантового конкурса по патриотическому воспитанию, проводимого в рамках государственной программы «Реализация молодежной политики в РД», пишет РИА "Дагестан".
В конкурсе участвовали физические лица, создающие проекты, которые направлены на патриотическое воспитание молодых людей. Все предложения были поочередно представлены участниками жюри в виде 5-минутной презентации, после чего соискатели отвечали на вопросы специалистов. Подробнее можно прочитать тут.
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