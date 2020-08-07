ЗАМАНА - Минмолодежи РД выделило 500 тыс. рублей на поддержку патриотических проектов

Минмолодежи РД выделило 500 тыс. рублей на поддержку патриотических проектов

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07 августа, 2020. Пятница 09:37
Минмолодежи РД выделило 500 тыс. рублей на поддержку патриотических проектов

Министерство по делам молодежи Дагестана огласило результаты грантового конкурса по патриотическому воспитанию, проводимого в рамках государственной программы «Реализация молодежной политики в РД», пишет РИА "Дагестан".

Минмолодежи РД выделило 500 тыс. рублей на поддержку патриотических проектов
Общество

В конкурсе участвовали физические лица, создающие проекты, которые направлены на патриотическое воспитание молодых людей. Все предложения были поочередно представлены участниками жюри в виде 5-минутной презентации, после чего соискатели отвечали на вопросы специалистов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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