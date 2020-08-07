Министерство по делам молодежи Дагестана огласило результаты грантового конкурса по патриотическому воспитанию, проводимого в рамках государственной программы «Реализация молодежной политики в РД», пишет РИА "Дагестан".

В конкурсе участвовали физические лица, создающие проекты, которые направлены на патриотическое воспитание молодых людей. Все предложения были поочередно представлены участниками жюри в виде 5-минутной презентации, после чего соискатели отвечали на вопросы специалистов. Подробнее можно прочитать тут.