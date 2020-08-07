У всех погибших был поставлен диагноз пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус.
В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 09:34
В Москве скончались еще 12 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб города.
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