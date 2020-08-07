ЗАМАНА - Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 августа

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 августа

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07 августа, 2020. Пятница 08:13
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 августа

Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 7 августа достигло 19 миллионов человек, пишет "Лента.ру".

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 августа
Общество

Самое большое число заражений коронавирусом в США — 4,88 млн. На второй строчке разместилась Бразилия — 2,91 млн, Индия на третьем месте — 1,96 млн. Россия на четвертом месте — 871,8 тысячи.

 

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