Самое большое число заражений коронавирусом в США — 4,88 млн. На второй строчке разместилась Бразилия — 2,91 млн, Индия на третьем месте — 1,96 млн. Россия на четвертом месте — 871,8 тысячи.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 августа
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 08:13
Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 7 августа достигло 19 миллионов человек, пишет "Лента.ру".
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