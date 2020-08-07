«Муху Гимбатович – один из величайших дагестанцев, который оставил глубокий след в истории родного края», – заметил мэр.
Муху Алиев руководил Дагестаном в период с 2006 по 2010 годы.
Мэр Махачкалы Салман Дадаев поздравил с юбилеем первого президента Дагестана Муху Алиева. О своем приезде в дом Алиева, отмечающего 80-летие, глава Махачкалы рассказал в Instagram.
«Муху Гимбатович – один из величайших дагестанцев, который оставил глубокий след в истории родного края», – заметил мэр.
Муху Алиев руководил Дагестаном в период с 2006 по 2010 годы.
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