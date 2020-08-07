ЗАМАНА - Салман Дадаев поздравил Муху Алиева с 80-летием

Салман Дадаев поздравил Муху Алиева с 80-летием

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07 августа, 2020. Пятница 08:10
Салман Дадаев поздравил Муху Алиева с 80-летием

Мэр Махачкалы Салман Дадаев поздравил с юбилеем первого президента Дагестана Муху Алиева. О своем приезде в дом Алиева, отмечающего 80-летие, глава Махачкалы рассказал в Instagram.

Салман Дадаев поздравил Муху Алиева с 80-летием
Общество

 «Муху Гимбатович – один из величайших дагестанцев, который оставил глубокий след в истории родного края», – заметил мэр.

Муху Алиев руководил Дагестаном в период с 2006 по 2010 годы.

 

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