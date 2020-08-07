Уточняют, что работники полиции допросили больше 18 сотрудников порта, которые входят в совет администрации порта и таможенное управление, тех, кто делал ремонт в ангаре и хранил в нем взрывчатое вещество.
В Бейруте по делу о взрыве арестовали сотрудников порта
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 01:40
В Бейруте по делу о взрыве задержали 16 работников городского ливанского порта, сообщил представитель военного суда, исполняющий обязанности судьи Фади Акики, пишет "Лента.ру".
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