В Бейруте по делу о взрыве арестовали сотрудников порта

Уточняют, что работники полиции допросили больше 18 сотрудников порта, которые входят в совет администрации порта и таможенное управление, тех, кто делал ремонт в ангаре и хранил в нем взрывчатое вещество.