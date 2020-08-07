ЗАМАНА - Медсестра спасла трех новорожденных из разрушенной больницы в Бейруте

Медсестра спасла трех новорожденных из разрушенной больницы в Бейруте

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07 августа, 2020. Пятница 01:00
Медсестра спасла трех новорожденных из разрушенной больницы в Бейруте

В Бейруте анонимная медсестра разрушенной больницы Аль-Рум спасла из руин трех младенцев, пишет "Лента.ру".

Медсестра спасла трех новорожденных из разрушенной больницы в Бейруте
Общество

На фотографии девушка с новорожденными на руках пытается дозвониться по стационарному телефону, дабы получить помощь, так как из-за взрыва мобильная связь и электричество в Бейруте отказали в работе. Как рассказала медсестра, в момент взрыва она была в родильном отделении и потеряла сознание. Далее она пришла в себя и уже в следующий миг несла детей на руках.

 

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взяты из открытых источников
 

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