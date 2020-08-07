Медсестра спасла трех новорожденных из разрушенной больницы в Бейруте

На фотографии девушка с новорожденными на руках пытается дозвониться по стационарному телефону, дабы получить помощь, так как из-за взрыва мобильная связь и электричество в Бейруте отказали в работе. Как рассказала медсестра, в момент взрыва она была в родильном отделении и потеряла сознание. Далее она пришла в себя и уже в следующий миг несла детей на руках.