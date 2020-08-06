Как сообщают, сельскохозяйственный потребительский кооператив «Кавгин» с использованием средств федеральной поддержки ведет постройку современного виноградохранилища, которое способно хранить 800 тонн, в Карабудахкентском районе. Уточняют, что начало работы хранилища намечено на конец августа, что даст возможность СПоКу «Кавгин» приобрести и заложить на хранение виноград производства 2020 года.
В Минсельхозпроде Дагестана ознакомились с реализацией инвестпроекта «Кавгин»
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 16:07
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов ознакомился с процессом реализации инвестпроекта СПоКа «Кавгин», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
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