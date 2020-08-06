ЗАМАНА - В Дагестане провели заседание комиссии по созданию памятника медработникам

В Дагестане провели заседание комиссии по созданию памятника медработникам

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06 августа, 2020. Четверг 15:37
В Дагестане провели заседание комиссии по созданию памятника медработникам

Собрание комиссии по созданию памятника врачам, отдавшим жизнь в борьбе с коронавирусом, провели накануне в режиме онлайн на базе ДГМУ, пишет РИА "Дагестан".

В Дагестане провели заседание комиссии по созданию памятника медработникам
Общество

Председателем комиссии выбран глава 1-го отдела ДГМУ Иса Джаватханов. В состав группы также вошли сотрудники министерства здравоохранения Дагестана, Объединенного профсоюзного комитета и его студенческого сектора, участники Совета старейшин, Ассоциации выпускников ДГМУ, главы структурных подразделений. Пожертвования на строительство памятнику все желающие могут переводить на счет Сбербанка 40817810060321850000. При перечислении нужно указать цель платежа – на памятник медицинским сотрудникам.  Нужно заметить, что работники административного корпуса ДГМУ выразили желание перечислить свой однодневный заработок на строительство памятника.

 

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