Председателем комиссии выбран глава 1-го отдела ДГМУ Иса Джаватханов. В состав группы также вошли сотрудники министерства здравоохранения Дагестана, Объединенного профсоюзного комитета и его студенческого сектора, участники Совета старейшин, Ассоциации выпускников ДГМУ, главы структурных подразделений. Пожертвования на строительство памятнику все желающие могут переводить на счет Сбербанка 40817810060321850000. При перечислении нужно указать цель платежа – на памятник медицинским сотрудникам. Нужно заметить, что работники административного корпуса ДГМУ выразили желание перечислить свой однодневный заработок на строительство памятника.
В Дагестане провели заседание комиссии по созданию памятника медработникам
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 15:37
Собрание комиссии по созданию памятника врачам, отдавшим жизнь в борьбе с коронавирусом, провели накануне в режиме онлайн на базе ДГМУ, пишет РИА "Дагестан".
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