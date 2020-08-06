Из-за коронавирусной эпидемии в 2020 году форум пройдет в онлайн-режиме. Уже сейчас начнется подготовительная часть форума. Участники специальной «Цифровой школы» будут изучать онлайн-инструменты форума. Главная часть «Машука» стартует 10 августа и продлится до 24 августа. Организаторы замечают, что самые активные участники будут приглашены на офлайн-смену, которая будет проходить через месяц.
Более 560 дагестанцев примут участие в форуме «Машук 2020»
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 15:28
Более 560 дагестанцев в текущем году поучаствуют в молодежном образовательном форуме «Машук», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на главу республиканской делегации Илгар Лелаев.
Последнее от Мадина
- В Дагестане юноша нанес ножевое ранение своему сверстнику
- В Минсельхозпроде Дагестана ознакомились с реализацией инвестпроекта «Кавгин»
- В Дагестане провели заседание комиссии по созданию памятника медработникам
- Марсоход Curiosity ровно 8 лет колесит по Красной планете
- Московская школьница попыталась покончить с собой после заваленного ЕГЭ