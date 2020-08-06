ЗАМАНА - Более 560 дагестанцев примут участие в форуме «Машук 2020»

Более 560 дагестанцев примут участие в форуме «Машук 2020»

Автор
06 августа, 2020. Четверг 15:28
Более 560 дагестанцев примут участие в форуме «Машук 2020»

Более 560 дагестанцев в текущем году поучаствуют в молодежном образовательном форуме «Машук», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на главу республиканской делегации Илгар Лелаев.

Более 560 дагестанцев примут участие в форуме «Машук 2020»
Общество

Из-за коронавирусной эпидемии в 2020 году форум пройдет в онлайн-режиме. Уже сейчас начнется подготовительная часть форума. Участники специальной «Цифровой школы» будут изучать онлайн-инструменты форума. Главная часть «Машука» стартует 10 августа и продлится до 24 августа. Организаторы замечают, что самые активные участники будут приглашены на офлайн-смену, которая будет проходить через месяц.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top