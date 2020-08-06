Более 560 дагестанцев примут участие в форуме «Машук 2020»

Более 560 дагестанцев в текущем году поучаствуют в молодежном образовательном форуме «Машук», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на главу республиканской делегации Илгар Лелаев.

Из-за коронавирусной эпидемии в 2020 году форум пройдет в онлайн-режиме. Уже сейчас начнется подготовительная часть форума. Участники специальной «Цифровой школы» будут изучать онлайн-инструменты форума. Главная часть «Машука» стартует 10 августа и продлится до 24 августа. Организаторы замечают, что самые активные участники будут приглашены на офлайн-смену, которая будет проходить через месяц.