ЗАМАНА - Марсоход Curiosity ровно 8 лет колесит по Красной планете

Марсоход Curiosity ровно 8 лет колесит по Красной планете

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06 августа, 2020. Четверг 15:17
Марсоход Curiosity ровно 8 лет колесит по Красной планете

Сегодня, 6 августа, у марсохода Curiosity NASA своего рода важная дата. 8 лет назад он приземлился на Марсе.

Марсоход Curiosity ровно 8 лет колесит по Красной планете
Общество

Curiosity полетел на Красную планету в ноябре 2011 года и, приземлившись в кратере Гейла шириной 154 км, начал выполнять свою миссию, которая была рассчитана как минимум на один марсианский год, что эквивалентно 687 земным дням.

Главная задача миссии Curiosity стоимостью $2,5 миллиарда, известной как Mars Science Laboratory, заключалась в оценке возможности существования когда-либо жизни на красной планете.

С момента приземления на Марс Curiosity проехал больше 14 миль (23 км), проводя по пути следования бурение её поверхности и получив благодаря этому 26 образцов горных пород и 6 образцов почвы.

 

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