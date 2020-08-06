Марсоход Curiosity ровно 8 лет колесит по Красной планете

Сегодня, 6 августа, у марсохода Curiosity NASA своего рода важная дата. 8 лет назад он приземлился на Марсе.

Curiosity полетел на Красную планету в ноябре 2011 года и, приземлившись в кратере Гейла шириной 154 км, начал выполнять свою миссию, которая была рассчитана как минимум на один марсианский год, что эквивалентно 687 земным дням.

Главная задача миссии Curiosity стоимостью $2,5 миллиарда, известной как Mars Science Laboratory, заключалась в оценке возможности существования когда-либо жизни на красной планете.

С момента приземления на Марс Curiosity проехал больше 14 миль (23 км), проводя по пути следования бурение её поверхности и получив благодаря этому 26 образцов горных пород и 6 образцов почвы.