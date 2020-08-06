ЗАМАНА - В Пенсионном фонде Дагестана состоялась видеоконференция с представителями Минюста региона

В Пенсионном фонде Дагестана состоялась видеоконференция с представителями Минюста региона

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06 августа, 2020. Четверг 14:55
В Пенсионном фонде Дагестана состоялась видеоконференция с представителями Минюста региона

Видеоконференцсвязь с представителями Минюста РД прошла накануне в Махачкале, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Пенсионного фонда по Дагестану.

В Пенсионном фонде Дагестана состоялась видеоконференция с представителями Минюста региона
Общество

В общем в беседе участвовали 54 территориальных подразделения фонда в городах и районах, а также сотрудники местных ЗАГСов. В рамках встречи Управляющий ОПФР по Дагестану Магомед Исаев отметил, что на данный момент сохраняется более 3 тысяч семей, где в актовой записи их документов есть ошибки.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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