В Пенсионном фонде Дагестана состоялась видеоконференция с представителями Минюста региона
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 14:55
Видеоконференцсвязь с представителями Минюста РД прошла накануне в Махачкале, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Пенсионного фонда по Дагестану.
В общем в беседе участвовали 54 территориальных подразделения фонда в городах и районах, а также сотрудники местных ЗАГСов. В рамках встречи Управляющий ОПФР по Дагестану Магомед Исаев отметил, что на данный момент сохраняется более 3 тысяч семей, где в актовой записи их документов есть ошибки. Подробнее можно прочитать тут.
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