В общем в беседе участвовали 54 территориальных подразделения фонда в городах и районах, а также сотрудники местных ЗАГСов. В рамках встречи Управляющий ОПФР по Дагестану Магомед Исаев отметил, что на данный момент сохраняется более 3 тысяч семей, где в актовой записи их документов есть ошибки. Подробнее можно прочитать тут.