Сегодня, 6 августа, премьер-министр РД Артём Здунов поздравил с 80-летним юбилеем Первого Президента Дагестана Муху Алиева, занимавшего пост с 2006 по 2010 годы.

Артем Здунов передал Алиеву поздравительный адрес от имени руководителя Дагестана Владимира Васильева. В ходе встречи Здунов и Алиев беседовали о социально-экономической ситуации в Дагестане, о значимости промышленной и сельскохозяйственной отраслей для региона. Подробнее можно прочитать тут.