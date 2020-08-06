ЗАМАНА - Артём Здунов поздравил Первого Президента Дагестана Муху Алиева с 80-летним юбилеем

Артём Здунов поздравил Первого Президента Дагестана Муху Алиева с 80-летним юбилеем

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06 августа, 2020. Четверг 14:44
Артём Здунов поздравил Первого Президента Дагестана Муху Алиева с 80-летним юбилеем

Сегодня, 6 августа, премьер-министр РД Артём Здунов поздравил с 80-летним юбилеем Первого Президента Дагестана Муху Алиева, занимавшего пост с 2006 по 2010 годы.

Артём Здунов поздравил Первого Президента Дагестана Муху Алиева с 80-летним юбилеем
Общество

Артем Здунов передал Алиеву поздравительный адрес от имени руководителя Дагестана Владимира Васильева. В ходе встречи Здунов и Алиев беседовали о социально-экономической ситуации в Дагестане, о значимости промышленной и сельскохозяйственной отраслей для региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

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