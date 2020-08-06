В Дагестане выявлено всего 9517 случаев заражения коронавирусом, из них 8551 человек вылечились, 449 пациентов скончались.
В Дагестане выявлено за прошедшие сутки 42 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 13:05
В Дагестане за сутки зафиксировано 42 новых случая заражения коронавирусом, пишет РИА "Дагестан".
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