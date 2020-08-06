ЗАМАНА - Исправительную колонию в Дагестане посетили представители центра борьбы со СПИДом

Исправительную колонию в Дагестане посетили представители центра борьбы со СПИДом

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06 августа, 2020. Четверг 12:15
Исправительную колонию в Дагестане посетили представители центра борьбы со СПИДом

В дагестанскую исправительную колонию № 7 приехали с визитом сотрудники ГБУ Дагестана «Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу УФСИН РФ по республике.

Исправительную колонию в Дагестане посетили представители центра борьбы со СПИДом
Общество

Цель проведенной лекции – рассказать участникам собрания о способах передачи и приобретения вирусных заболеваний и о том, как важно соблюдать правила личной безопасности. Сотрудники колонии прошли тест на знание способов защиты от инфекций, им были показаны социальные ролики по данной тематике и вручены информационно-просветительские брошюры. Подробнее можно прочитать тут.

 

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