Исправительную колонию в Дагестане посетили представители центра борьбы со СПИДом

В дагестанскую исправительную колонию № 7 приехали с визитом сотрудники ГБУ Дагестана «Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу УФСИН РФ по республике.

Цель проведенной лекции – рассказать участникам собрания о способах передачи и приобретения вирусных заболеваний и о том, как важно соблюдать правила личной безопасности. Сотрудники колонии прошли тест на знание способов защиты от инфекций, им были показаны социальные ролики по данной тематике и вручены информационно-просветительские брошюры. Подробнее можно прочитать тут.