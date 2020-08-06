ЗАМАНА - Сотрудники Постпредства Дагестана в Краснодарском крае почтили память погибших в Первой мировой войне

Сотрудники Постпредства Дагестана в Краснодарском крае почтили память погибших в Первой мировой войне

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06 августа, 2020. Четверг 11:45
Сотрудники Постпредства Дагестана в Краснодарском крае почтили память погибших в Первой мировой войне

Работники представительства Дагестана в Краснодарском крае и активисты Краснодарской краевой общественной организации «Центр культуры народов Дагестана «Единство» почтили память воинов России, отдавших свои жизни в Первой мировой войне, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Постпредства.

Сотрудники Постпредства Дагестана в Краснодарском крае почтили память погибших в Первой мировой войне
Общество

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику «Славным сынам Отечества казакам и горцам – героям Первой мировой войны». В процессе встречи представитель Дагестана в Краснодарском крае Магомед Нурудинов подчеркнул важность памятной даты и силу единения людей разных национальностей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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