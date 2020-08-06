Самое большое число случаев заражения коронавирусом — в Москве (684), Свердловской области (183) и Ханты-Мансийском автономном округе (160).
В России выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 11:22
В РФ за прошедшие сутки обнаружено 5267 заражений коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб в четверг, 6 августа.
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