ЗАМАНА - Ансамбль «Лезгинка» провел онлайн-показ премьеры видеофильма

Ансамбль «Лезгинка» провел онлайн-показ премьеры видеофильма

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06 августа, 2020. Четверг 11:19
Ансамбль «Лезгинка» провел онлайн-показ премьеры видеофильма

Государственный академический заслуженный ансамбль танца РД «Лезгинка» показал онлайн-показ премьеры видеофильма в рамках рубрики «Герои Лезгинки».

Ансамбль «Лезгинка» провел онлайн-показ премьеры видеофильма
Общество

Как пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства культуры республики, показ прошел 5 августа на официальном YouTube-канале. Первый ролик рассказывает о визите артистов к ветеранам ансамбля «Лезгинка».

 

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