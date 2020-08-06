Как пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства культуры республики, показ прошел 5 августа на официальном YouTube-канале. Первый ролик рассказывает о визите артистов к ветеранам ансамбля «Лезгинка».
Ансамбль «Лезгинка» провел онлайн-показ премьеры видеофильма
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 11:19
Государственный академический заслуженный ансамбль танца РД «Лезгинка» показал онлайн-показ премьеры видеофильма в рамках рубрики «Герои Лезгинки».
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