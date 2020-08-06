Важна проблема бесконтрольного ввоза семян, вместе с которыми в Дагестан могут попасть карантинные вредители.
Была обсуждена тема о налаживании контроля в области садоводства, виноградарства и посадочного материала для этих областей.
Важную роль в этой теме возложили на Россельхозцентр и Россельхознадзор, которые примут участие в создании мер для защиты сельхозкультур и посевов.
Дагестан намерен усилить контроль за качеством высеваемых сельхозкультур
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 11:09
Минсельхоз Дагестана провело собрание, на котором приняли решение улучшить контроль за качеством высеваемых сельхозкультур, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Важна проблема бесконтрольного ввоза семян, вместе с которыми в Дагестан могут попасть карантинные вредители.
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