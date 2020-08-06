Дагестан намерен усилить контроль за качеством высеваемых сельхозкультур

Важна проблема бесконтрольного ввоза семян, вместе с которыми в Дагестан могут попасть карантинные вредители.



Была обсуждена тема о налаживании контроля в области садоводства, виноградарства и посадочного материала для этих областей.



Важную роль в этой теме возложили на Россельхозцентр и Россельхознадзор, которые примут участие в создании мер для защиты сельхозкультур и посевов.