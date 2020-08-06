Самолет «Сухой Суперджет-100» привез в Бейрут оперативную команду из десяти сотрудников МЧС, 19 специалистов отряда «Центроспас», а также психологов для оказания помощи пострадавшим от взрыва в городе. На борту в Бейрут также прилетел передвижной медицинский госпиталь МЧС РФ. В Ливан вскоре прилетят еще несколько самолетов с помощью от России.
Российские спасатели прилетели в Бейрут
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 01:33
Первый самолет МЧС РФ со спасателями и гуманитарной помощью на борту прилетел в аэропорт Бейрута, пишет "Лента.ру".
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