Российские спасатели прилетели в Бейрут

Первый самолет МЧС РФ со спасателями и гуманитарной помощью на борту прилетел в аэропорт Бейрута, пишет "Лента.ру".

Самолет «Сухой Суперджет-100» привез в Бейрут оперативную команду из десяти сотрудников МЧС, 19 специалистов отряда «Центроспас», а также психологов для оказания помощи пострадавшим от взрыва в городе. На борту в Бейрут также прилетел передвижной медицинский госпиталь МЧС РФ. В Ливан вскоре прилетят еще несколько самолетов с помощью от России.