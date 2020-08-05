ЗАМАНА - Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов провел дистанционный прием граждан

Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов провел дистанционный прием граждан

Автор
05 августа, 2020. Среда 15:23
Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов провел дистанционный прием граждан

Депутат Государственной думы Абдулмажид Маграмов провел удаленный прием граждан, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на региональное отделение партии «Единая Россия».

Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов провел дистанционный прием граждан
Общество

Как сообщают, звонки поступали по разным вопросам: асфальтирование дорог, проблемы с трудоустройством, работа больниц и другие. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top