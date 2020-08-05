Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов провел дистанционный прием граждан
- Автор Мадина
- 05 августа, 2020. Среда 15:23
Депутат Государственной думы Абдулмажид Маграмов провел удаленный прием граждан, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на региональное отделение партии «Единая Россия».
Как сообщают, звонки поступали по разным вопросам: асфальтирование дорог, проблемы с трудоустройством, работа больниц и другие. Подробнее можно прочитать тут.
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- Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов провел дистанционный прием граждан