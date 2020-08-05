ДГТУ и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о сотрудничестве
- Автор Мадина
- 05 августа, 2020. Среда 15:24
ДГТУ и Агентство стратегических инициатив заключили договор о сотрудничестве, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу университета.
Заключенный договор между ДГТУ и агентством соглашение подтверждает планы вуза и АСИ сотрудничать в целях развития республики. Они буду заниматься различными сферами социальной жизни. Подробнее можно прочитать тут.
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