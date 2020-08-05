В Турции зафиксирован резкий рост числа инфицированных коронавирусом

За сутки в Турции выявили 1083 случая инфицирования COVID-19. Министр здравоохранения Турции объяснил такой рост заболеваемости в связи с празднованием Курбан-байрама и возросшим числом отдыхающих на турецких курортах. Данную информацию сообщает ТАСС.

Министр ранее говорил о том, что люди в полной мере не учли эпидемиологический фактор в местах отдыха и в период празднования Курбан-байрама. В соответствии спредставленной им информацией, власти обеспокоены, что тенденция роста числа заболевших, зафиксированная ранее в ряде турецких провинций, может охватить всю страну.