Следует отметить, что аналогичный переход ранее построили на трассе Махачкала-Аэропорт.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства проинформировали, что работы планируется закончить к сентябрю 2020 года.
В дагестанской столице активными темпами строят новый Духовный центр. Для его нужд построят очередной подземный переход. Он будет находится на старой трассе Махачкала-Каспийск.
Следует отметить, что аналогичный переход ранее построили на трассе Махачкала-Аэропорт.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства проинформировали, что работы планируется закончить к сентябрю 2020 года.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..