ЗАМАНА - В Махачкале построят ещё один подземный переход

В Махачкале построят ещё один подземный переход

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05 августа, 2020. Среда 13:31
В Махачкале построят ещё один подземный переход

В дагестанской столице активными темпами строят новый Духовный центр. Для его нужд построят очередной подземный переход. Он будет находится на старой трассе Махачкала-Каспийск.

В Махачкале построят ещё один подземный переход
Общество

Следует отметить, что аналогичный переход ранее построили на трассе Махачкала-Аэропорт.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства проинформировали, что работы планируется закончить к сентябрю 2020 года.

 

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