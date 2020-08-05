В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 11 человек с коронавирусом. Об этом пишет оперативный штаб города, передает "Лента.ру".

У всех умерших был поставлен диагноз пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус. В общем с начала пандемии в Москве умер 4521 человек с коронавирусом.