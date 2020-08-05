У всех умерших был поставлен диагноз пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус. В общем с начала пандемии в Москве умер 4521 человек с коронавирусом.
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 05 августа, 2020. Среда 02:52
В Москве за прошедшие сутки скончались 11 человек с коронавирусом. Об этом пишет оперативный штаб города, передает "Лента.ру".
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