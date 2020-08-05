Apple ответила на слухи о планах купить TikTok

Американская компания Apple отрицает слухи о своих планах приобрести TikTok. Так Apple ответила в Twitter журналисту издания Axios Дэну Примаку, который до этого рассказал о заинтересованности Apple в покупке.

В своей статье журналист заметил, что покупка TikTok была бы нетипичной для Apple, так как китайская социальная сеть является кроссплатформенным приложением и имеет сложную политическую подоплеку, которая связана с борьбой властей США и Китая.