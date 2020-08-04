Сердер Сердеров подписал контракт с венгерским «Мезёкёвешдом»

Бывший футболист «Анжи» Сердер Сердеров заключил договор с венгерским футбольным клубом «Мезёкёвешд» из того же города, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на источник в окружении футболиста.

26-летний футболист заключил договор со сроком на 3 года и будет выступать под номером 28.

Нужно заметить, что на профессиональном уровне дагестанский футболист отыграл 156 матчей, забив 30 мячей.