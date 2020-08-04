ЗАМАНА - Сердер Сердеров подписал контракт с венгерским «Мезёкёвешдом»

Сердер Сердеров подписал контракт с венгерским «Мезёкёвешдом»

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04 августа, 2020. Вторник 16:25
Сердер Сердеров подписал контракт с венгерским «Мезёкёвешдом»

Бывший футболист «Анжи» Сердер Сердеров заключил договор с венгерским футбольным клубом «Мезёкёвешд» из того же города, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на источник в окружении футболиста.

Сердер Сердеров подписал контракт с венгерским «Мезёкёвешдом»
Общество

26-летний футболист заключил договор со сроком на 3 года и будет выступать под номером 28.

Нужно заметить, что на профессиональном уровне дагестанский футболист отыграл 156 матчей, забив 30 мячей.

 

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