26-летний футболист заключил договор со сроком на 3 года и будет выступать под номером 28.
Нужно заметить, что на профессиональном уровне дагестанский футболист отыграл 156 матчей, забив 30 мячей.
Бывший футболист «Анжи» Сердер Сердеров заключил договор с венгерским футбольным клубом «Мезёкёвешд» из того же города, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на источник в окружении футболиста.
26-летний футболист заключил договор со сроком на 3 года и будет выступать под номером 28.
Нужно заметить, что на профессиональном уровне дагестанский футболист отыграл 156 матчей, забив 30 мячей.
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