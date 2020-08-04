В Дербенте пройдет Каспийский Сабантуй
- Автор Мадина
- 04 августа, 2020. Вторник 15:17
Сегодня, 4 августа, глава Дербента Хизри Абакаров провел встречу с председателем дагестанской региональной общественной организации татар Дагестана Эльмирой Кадыровой. Об этом пишет пресс-служба руководителя ГО «город Дербент».
В процессе встречи Эльмира Кадырова рассказала главе Дербента, что с 14 по 17 августа в городе будет идти фестиваль межрегионального сотрудничества «Каспий – море Дружбы». Фестиваль представит гостям различные выставки, мастер-классы по народным художественным промыслам и ремёслам республики и многое другое. Подробнее можно прочитать тут.
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