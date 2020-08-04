На место главы следственных органов Дагестана может быть назначен Анатолий Щуров

Сообщают, что Щуров в скором времени оставит свою должность и продолжит карьеру в Дагестане. Есть сведения, что приказ о его назначении уже подписан, но не пока не объявлен.