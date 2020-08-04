Сообщают, что Щуров в скором времени оставит свою должность и продолжит карьеру в Дагестане. Есть сведения, что приказ о его назначении уже подписан, но не пока не объявлен.
Следственные органы Дагестана может возглавить глава СУ Следственного Комитета по Орловской области Анатолий Щуров, передает сетевое издание «Орловские новости», ссылаясь на свои источники.
Сообщают, что Щуров в скором времени оставит свою должность и продолжит карьеру в Дагестане. Есть сведения, что приказ о его назначении уже подписан, но не пока не объявлен.
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