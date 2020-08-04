ЗАМАНА - На место главы следственных органов Дагестана может быть назначен Анатолий Щуров

На место главы следственных органов Дагестана может быть назначен Анатолий Щуров

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04 августа, 2020. Вторник 15:09
На место главы следственных органов Дагестана может быть назначен Анатолий Щуров

Следственные органы Дагестана может возглавить глава СУ Следственного Комитета по Орловской области Анатолий Щуров, передает сетевое издание «Орловские новости», ссылаясь на свои источники.

На место главы следственных органов Дагестана может быть назначен Анатолий Щуров
Общество

Сообщают, что Щуров в скором времени оставит свою должность и продолжит карьеру в Дагестане. Есть сведения, что приказ о его назначении уже подписан, но не пока не объявлен.

 

 

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